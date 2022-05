La popstar Britney Spears ha annunciato via social di aver perso quello che sarebbe stato il suo terzo figlio.

Dopo aver annunciato la sua terza gravidanza, Britney Spears si è trovata a dover dare ai fan una notizia drammatica: lei e Sam Asghari hanno perso il bambino. La popstar lo ha annunciato nelle sue stories via social scrivendo:

“È con profonda tristezza che dobbiamo annunciare di aver perso il nostro bambino all’inizio della gravidanza”, ha scritto la cantante sul suo account Instagram. ‘Questo è un momento devastante per qualsiasi genitore. Forse avremmo dovuto aspettare per annunciare fino a quando non fosse passato più tempo, tuttavia eravamo eccessivamente entusiasti di condividere questa splendida notizia”.

Britney Spears ha perso il bambino

Dopo aver annunciato con gioia l’arrivo di quello che sarebbe stato il suo terzo figlio, Britney Spears ha dato ai fan la triste notizia di aver perso la gravidanza. Lei e Sam Asghari hanno recentemente annunciato l’arrivo del bebè e le loro nozze e per la cantante si trattava di un periodo roseo dopo la battaglia legale affrontata contro il padre.

Britney Spears è già madre di Sean Preston, di 16 anni, e Jayden James, 15 anni, nati dal suo precedente matrimonio con Kevin Federline.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG