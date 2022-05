L’attrice e modella Laetitia Casta ha fatto per la prima volta alcune confessioni intime sulla sua vita sotto le lenzuola.

Laetitia Casta si è confessata in un’intervista a Vanity Fair dove per la prima volta ha rivelato che le sue prime esperienze intime e amorose le avrebbe avute con una ragazza. “Non mi sono mai innamorata di una donna, ma le mie prime esperienze alla scoperta della s*ssualità sono state con una ragazza”, ha precisato l’attrice, oggi sposata con Louis Garrel.

Laetitia Casta

Laetitia Casta: la confessione intime della modella

Laetitia Casta è considerata una delle donne più belle e affascinanti del mondo e, nel corso della sua vita, è spesso balzata agli onori delle cronache per le sue storie d’amore con personaggi famosi del calibro di Stefano Accorsi o dell’attuale marito, Louis Garrel.

Inaspettatamente l’attrice ha però confessato a Vanity Fair che in passato avrebbe avuto delle liaison con delle donne. “Quello che mi attrae di un uomo non è tanto il suo lato maschile, ma quello femminile. Non ho alcun bisogno della rappresentazione stereotipata del maschio ‘forte’, delle persone mi colpisce piuttosto la fragilità”, ha ammesso. Laetitia Casta è madre di quattro figli: Sahteene, avuta con Stephane Sednaoui, Orlando e Athena, avuti insieme a Stefano Accorsi, e infine Azel, avuto insieme all’attuale marito Louis Garrel.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG