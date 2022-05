Britney Spears è tornata a scioccare i fan con uno scatto bollente e dove è ritratta completamente senza veli.

Britney Spears sta vivendo un periodo a dir poco roseo: dopo aver vinto la battaglia legale contro suo padre ha annunciato di essere incinta del terzo figlio e presto convolerà a nozze con Sam Asghari. Nel frattempo la popstar si è divertita a stuzzicare i fan con uno scatto bollente e dove è ritratta completamente senza veli (con solo un’emoticon a forma di cuore a coprire le parti intime).

Britney Spears: la foto bollente

“Vi amo tutti così tanto”, ha scritto Britney Spears nel suo ultimo scatto bollente condiviso via social. Per l’ex Reginetta del Pop le cose sembrano procedere lisce come l’olio: molto presto lei e Sam Asghari convoleranno a nozze e lei ha già dato il via ai preparativi.

La coppia aspetta un bambino, che sarà il terzo figlio della cantante dopo i due avuti insieme a Kevin Federline (e di cui le era stata tolta la custodia anche a causa della sua battaglia legale contro il padre). In tanti tra i fan le continuano a manifestare il loro affetto sui social e molti non vedono l’ora di sapere cosa le riserverà il futuro.

