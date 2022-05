Al processo contro il suo ex marito, Johnny Depp, Amber Heard è tornata a parlare delle presunte violenze da lei subite.

In Virginia si sta tenendo il controverso processo tra Amber Heard e il suo ex marito, Johnny Depp (i due si sono rispettivamente denunciati per violenza domestica e diffamazione). Durante l’ultima udienza l’attrice è scoppiata in lacrime e ha tuonato:

“Non dimenticherò mai la prima volta che mi ha picchiata. Mi ha cambiato la vita. All’inizio ho riso, pensavo che scherzasse (…) Mi aveva preso a schiaffi senza una ragione mentre avevamo una conversazione normale, seduti sul divano, stavamo parlando, nessun litigio, nessuna discussione, niente. Lui stava bevendo. Non me ne rendevo conto il quel momento. Al terzo schiaffo mi ha fatto perdere l’equilibrio”.

Johnny Depp Amber Heard

Amber Heard in lacrime contro Johnny Depp

Tra recriminazioni e pesanti accuse reciproche sta continuando il processo che vede protagonisti Amber Heard e Johnny Depp e che, per ora, non ha ancora un colpevole ufficiale. L’attrice nell’ultima udienza è tornata a parlare delle presunte violenze da lei subite ed è scoppiata in lacrime, mentre nelle ultime sedute Johnny Depp ha raccontato episodi altrettanto oscuri sul sul conto.

Amber Heard è finita nell’occhio del ciclone per dei soldi che avrebbe promesso di dare in beneficenza (e mai versato) e nel frattempo è partita una petizione per escluderla dal cast di Aquaman. Quale sarà l’esito del processo? L’ex terapista della coppia ha parlato di un quadro di “gravi abusi” che avrebbero perpetrato entrambi.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG