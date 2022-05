Secondo i rumor in circolazione il principe Harry e Meghan Markle starebbero vivendo la loro prima, profonda crisi.

Cosa succede tra il Principe Harry e Meghan Markle? Secondo indiscrezioni i due starebbero attraversando una profonda crisi che, addirittura, potrebbe mettere a rischio il loro matrimonio. Secondo il Sun Harry avrebbe ricominciato a provare nostalgia di casa quando è tornato a far visita alla Regina Elisabetta in occasione delle festività pasquali. Ancora non è dato sapere se il Principe tornerà presto a Londra e lui e Meghan non avrebbero ancora presentato la piccola Lilibet alla sovrana.

Harry e Meghan in crisi?

Da tempo si vocifera di una presunta crisi tra il Principe Harry e Meghan Markle che, dopo l’addio ai titoli nobiliari, hanno dato inizio alla loro nuova vita negli Stati Uniti (per la precisione a Santa Barbara, in California). Secondo alcuni informatori del Sun, il Principe proverebbe nostalgia della vita a Palazzo e dopo l’incontro avuto nelle scorse settimane con la Regina Elisabetta, starebbe meditando di tornare in UK.

A causa della pandemia e del loro addio ai titoli nobiliari, Harry e Meghan si sono isolati sempre di più dal resto della Royal Family e i due non hanno presentato ancora la loro figlia più piccola alla sovrana. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

