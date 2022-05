L’attore Ray Liotta si è spento nel sonno a 67 anni. Lui e la fidanzata Jacy avrebbero dovuto sposarsi nei prossimi mesi.

Il sogno d’amore di Ray Liotta e Jacy Nittolo è sfumato per sempre: l’attore di Quei bravi ragazzi è scomparso nel sonno a 67 anni d’età. Lui e la sua compagna si erano fidanzati ufficialmente nel 2020, e nel 2022 avrebbe dovuto tenersi il loro matrimonio. In queste ore in tanti tra fan, amici e colleghi stanno esprimendo via social il loro cordoglio per la scomparsa dell’attore.

Ray Liotta è morto: l’amore per Jacy Nittolo

In tanti in queste ore stanno piangendo la prematura e inaspettata scomparsa di Ray Liotta, il celebre attore di Quei bravi ragazzi e innumerevoli altri film che è morto nel sonno a 67 anni. Nei prossimi giorni si terrà l’autopsia per stabilire quali siano state le reali causa della scomparsa di Liotta, che avrebbe dovuto sposarsi quest’anno.

Lui e Jacy Nittolo si erano fidanzati ufficialmente nel 2020 e sembravano essere più felici e uniti che mai. “Incontrare qualcuno prima della pandemia, mi ha aiutato a superare tutto” aveva dichiarato a People l’attore nel 2021, e ancora: “ho sentito di persone che si sono lasciate durante questo periodo, per noi non è andata così”.

