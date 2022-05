Thomas Markle, padre di Meghan Markle, avrebbe avuto un ictus. L’ex duchessa è finita nella bufera per non aver commentato pubblicamente la vicenda.

Tra Thomas Markle e sua figlia Meghan Markle non corre buon sangue e nelle ultime ore in molti si sono scagliati via social contro la moglie di Harry per non aver rotto pubblicamente il silenzio in merito a un malore che avrebbe colpito suo padre. L’uomo avrebbe avuto un ictus mentre si trovava in Messico e sarebbe stato ricoverato d’urgenza in ospedale.

Meghan Markle: il padre in ospedale

Stando a quanto confessato da Samantha Markle – sorellastra di Meghan Markle – attraverso i social, suo padre Thomas avrebbe accusato un ictus mentre si trovava a Tijuana, in Messico. L’uomo, che non sarebbe riuscito a parlare, sarebbe stato ricoverato d’urgenza e la sua famiglia ha chiesto di rispettare la sua privacy in un momento tanto delicato.

“Mio padre si sta riprendendo in ospedale. Chiediamo il rispetto della privacy per la famiglia, la sua salute e il suo benessere. Ha solo bisogno di riposare”, ha fatto sapere Samantha in una nota riportata da Us Weekly.

Intanto l’ex duchessa del Sussex, Meghan Markle, è finita sotto accusa perché non avrebbe ancora rilasciato comunicati ufficiali in merito alla vicenda, e in molti l’hanno giudicata insensibile difronte alle condizioni del padre. I due non sarebbero in buoni rapporti da anni e infatti Thomas Markle non ha presenziato neanche alle nozze di sua figlia con il Principe Harry.

