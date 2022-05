Fedez e sua moglie Chiara Ferragni hanno incontrato Damiano David e Giorgia Soleri. Ancora oscuri i motivi dell’incontro.

Attraverso i social Fedez e Chiara Ferragni si sono mostrati insieme a due dei personaggi più in vista del momento: il frontman dei Maneskin, Damiano David, e la fidanzata, la modella e attivista Giorgia Soleri. Al momento non è dato sapere quali siano stati i motivi dell’incontro e in tanti tra i loro fan sono in attesa di saperne di più. La foto del quartetto, intanto, ha fatto il pieno di like sui social.

Fedez e Chiara Ferragni con Damiano e Giorgia Soleri

Attraverso i social Fedez e Chiara Ferragni si sono mostrati insieme a due loro vecchie conoscenze: Damiano David (che ha "fronteggiato" Fedez durante Il Festival di Sanremo 2021) e la fidanzata Giorgia Soleri, che ha recentemente pubblicato il libro La signorina Nessuno. In tanti tra i fan dei quattro personaggi vip sono impazienti di saperne di più sulla natura del loro incontro e, soprattutto, se ce ne saranno altri.

Fedez e Chiara Ferragni hanno sempre speso parole d’ammirazione verso Damiano David che, con la sua band, ha raccolto innumerevoli successi nel mondo musicale dopo la vittoria al Festival di Sanremo all’Eurovision Song Contest.

