Un’amica di Anna Tatangelo avrebbe rotto il silenzio in merito alla rottura tra la celebre cantante e Gigi D’Alessio.

Una fonte vicina a Anna Tatangelo avrebbe detto a Novella 2000 di ritenere un “grosso errore” la decisione di Anna Tatangelo di chiudere con Gigi D’Alessio: “Che errore lasciare Gigi, sia da un punto di vista sentimentale (hanno un figlio) sia da un punto di vista professionale (lei con lui lavorava benissimo)”, avrebbe detto la persona in questione. Anna Tatangelo recentemente è tornata single dopo la relazione con Livio Cori.

Anna Tatangelo

Anna Tatangelo e Gigi d’Alessio: la rottura

Nel 2020 Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio hanno annunciato la fine della loro storia d’amore e oggi il cantante si è legato a Denise Esposito, con cui ha avuto il suo quinto figlio e con cui sembra aver ritrovato la serenità. Anna Tatangelo invece, dopo un anno d’amore con Livio Cori, è recentemente tornata single. In tanti sono curiosi di sapere cosa riserverà il futuro alla cantante che, per il momento, non ha rotto il silenzio in merito alla sua vita privata.

Tra lei e Gigi D’Alessio le cose non sono finite nel migliore dei modi anche per via dei loro molti interessi in comune, e non solo per quelli riguardanti la carriera. I due hanno avuto insieme un figlio, Andrea, rimasto a vivere con Anna Tatangelo a Roma. Il figlio della coppia, così come la cantante, avrebbe saputo dell’arrivo del suo fratello più piccolo dalla tv (stando a quanto confessato da Anna Tatangelo a Verissimo).

