Cesara Buonamici dirà si al medico Joshua Kalman dopo 24 anni d’amore. Tutto quello che c’è da sapere sui suoi fiori d’arancio.

Novella 2000 ha reso note le pubblicazioni di matrimonio della giornalista Cesara Buonamici che, entro l’estate 2022, convolerà a nozze con il suo storico compagno a Fiesole (sua città natale). I due stanno insieme da 24 anni e hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata, ma la giornalista non ha mai nascosto il suo grande amore per lui, di professione dottore.

Cesara Buonamici si sposa

Fiori d’arancio in vista per Cesara Buonamici: entro l’estate 2022 la giornalista diventerà a tutti gli effetti la moglie del medico israeliano Joshua Kalman, a cui è legata da 24 anni. La cerimonia si terrà a Fiesole, terra natale della giornalista, anche se non è andato dato sapere quando. Lei e lo storico compagno vivono a Roma, dove si sono conosciuti, e non hanno mai avuto figli. La giornalista ha dichiarato in passato (a Verissimo) che avrebbe sempre voluto un figlio che, purtroppo, non è mai arrivato.

Nonostante questo la Buonamici ha condotto una carriera brillante e ha trovato la serenità accanto a Joshua Kalman, che considera il grande amore della sua vita.

