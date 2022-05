Belen Rodriguez ha confessato a Le Iene quali sarebbero i suoi modi per rilassarsi dopo una giornata di lavoro.

A Le Iene Belen Rodriguez, stuzzicata da Teo Mammucari, si è lasciata andare a una confessione piccante: la showgirl ha confessato di praticare autoerotismo per rilassarsi dopo un’intensa giornata di lavoro. “Io ogni tanto faccio dell’autoerotismo, anche le donne lo fanno. Non c’è niente di male, finalmente si può dire in televisione”, ha dichiarato, e ancora: “Non solo le donne fanno autoerotismo, ma lo fanno magari anche guardando un film per adulti… come voi maschietti”.

Belen Rodriguez

Belen Rodriguez: l’autoerotismo

Belen Rodriguez ha fatto una confessione piccante a Le Iene mentre il collega Teo Mammucari ha ironizzato affermando: “Non ci credono a casa, fagli vedere…”

La showgirl argentina per il momento ha preferito non svelare ulteriori dettagli invece per quanto riguarda la sua storia d’amore con Stefano De Martino, con cui sembra essere in atto un ritorno di fiamma. I due hanno trascorso l’ultimo week end in barca, a Capri, e in tanti tra i fan sperano di saperne presto di più sulla loro liaison. La coppia si era separata una seconda volta nel 2020 e la showgirl aveva in seguito iniziato una relazione con Antonino Spinalbese, padre della sua seconda figlia.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG