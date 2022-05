L’organizzazione dell’Eurovision 2022 ha chiesto ai volontari di portarsi il pranzo da casa, e la questione ha scatenato un vero e proprio putiferio.

Con un’email l’organizzazione dell’Eurovision ha dato delle disposizioni ai volontari che si sono offerti di partecipare ai preparativi per l’Eurovision Song Contest 2022 e li ha invitati a portarsi il pranzo da casa. La questione ovviamente ha generato un putiferio in rete dove in tanti hanno ritenuto ingiusto quanto richiesto ai volontari.

“Cari volontari Vip Lounge assistant, vi informiamo che nei giorni in cui presterete servizio nella Vip Lounge (10-12-14 maggio) sarà presente un servizio di catering a solo uso degli invitati. Perciò vi ricordiamo che non avrete la possibilità di della consumazione a buffet. Vi chiediamo quindi di organizzarvi sul momento per poter fare una pausa ed uscire dalla lounge solo se vi siete portati da mangiare e/o bere. Grazie per l’attenzione”, si legge nell’email incriminata.

Eurovision 2022: la polemica sui volontari

A pochi giorni dall’inizio dell’Eurovision Song Contest 2022 (che per la prima volta dopo 50 anni si svolgerà nuovamente in Italia) l’organizzazione dello show è stata travolta da un’ondata di polemiche per via del trattamento riservato ad alcuni dei volontari che si sono messi a disposizione per aiutare durante i preparativi del famoso show. Ai volontari non sarebbe stato concesso neanche di fare la pausa nello stesso piazzale in cui si troveranno gli artisti attesi sul palco.

Sulla questione al momento sono intervenuti alcuni esponenti del mondo politico, come Andrea Russi (capogruppo del Movimento 5 Stelle) che rivolgendosi direttamente all’amministrazione comunale di Torino ha scritto: “Caro Mimmo Carretta, Assessore ai Grandi Eventi, è possibile sapere perché avete deciso di umiliare i volontari della Vip Lounge in questo modo? Davvero non potevate sforzarvi di trovare una soluzione più dignitosa”. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

