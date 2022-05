Una ragazza ha mostrato sui social i collegamenti fatti per la sua tesina su Chiara Ferragni e l’influencer le ha “risposto” via social.

Chiara Ferragni ha condiviso via TikTok il video di una sua fan che ha deciso di dedicarle la sua tesina per la terza media. Tra i collegamenti fatti dalla ragazza in merito alla famosa influencer vi sono stati tanti argomenti, da Klimt alla nascita di Internet. Per quanto riguarda la letteratura italiana poi, la giovane ha deciso di collegare a Chiara Ferragni la poesia “A Silvia”, di Giacomo Leopardi. La famosa influencer ha reagito mandando un bacio al suo indirizzo.

Chiara Ferragni: la tesina su di lei

Chiara Ferragni continua a essere una fonte d’ispirazione per i suoi giovani follower e, nelle ultime ore, lei stessa ha condiviso con orgoglio il breve video di una fan che ha deciso di dedicarle la sua tesina di terza media. L’influencer ha mostrato la sua gratitudine alla sua giovane ammiratrice e ha condiviso il suo video via social.

L’influencer ha trascorso gli ultimi giorni a New York in compagnia del marito Fedez, con cui ha partecipato al Met Gala. L’imprenditrice digitale aveva già preso parte al famoso evento di beneficenza nel 2015 e lei stessa ha ammesso che, all’epoca, stava attraversando uno dei momenti più difficili della sua vita.

