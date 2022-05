Antonella Elia ha scagliato una frecciatina contro Alfonso Signorini, con cui ha lavorato al GF Vip 5 (in qualità di opinionista).

Antonella Elia ha raccontato a FQ Magazine di quando attaccò Samantha De Grenet al GF Vip (sollevando una marea di polemiche) e ha lanciato una stoccata contro Alfonso Signorini (conduttore del programma). “È stato un momento doloroso, non mi sono sentita difesa e ne ho sofferto molto. Io mi faccio in quattro per essere all’altezza e in quel momento non ho accettato le sue parole. Resta il fatto che gli voglio molto bene”, ha dichiarato al settimanale.

Antonella Elia: la stoccata a Alfonso Signorini

Antonella Elia è stata opinionista al GF Vip per una singola edizione e, probabilmente, la scelta Mediaset di non rinnovarla all’interno dello show è dovuta anche ad alcune polemiche da lei scatenate (non ultima quella riguardante Samantha De Grenet). “Sono stati gentili, mi hanno detto: ‘Preferiamo cambiare’. Ma per me è stato un fallimento, non mi sono sentita apprezzata”, ha spiegato l’opinionista, reduce dalla sua prima esperienza a La Pupa e il Secchione. Alfonso Signorini replicherà alle sue parole?

Dopo aver lanciato una stoccata al celebre conduttore, la Elia ha elogiato invece Barbara D’Urso: “La amo, mi sento a mio agio con lei, mi piace come donna e come essere umano. Non mi abbandonerebbe anche se uscissi fuori dal seminato, troverebbe comunque il modo di aiutarmi”, ha ammesso.

