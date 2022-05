Alba Parietti ha confermato di essere impegnata sentimentalmente e ha precisato perché non vorrebbe parlare del suo nuovo compagno.

Dopo l’avvistamento di Chi, Alba Parietti ha finalmente confermato di essere impegnata sentimentalmente. La showgirl e opinionista ha svelato perché, però, preferirebbe non svelare l’identità del compagno o parlarne pubblicamente:

“Il mio compagno fa un lavoro e ha una situazione personale privata legata a figli e a questioni personali che va affrontata con grande delicatezza“, ha dichiarato al salotto tv di Serena Bortone, e ancora: “Se mi chiedi se c’è una cosa bella nella mia vita ti dico, rischiando, di sì. Se mi chiedi di parlarne preferisco di no, preferisco da tanti anni che il mio privato soprattutto se importante, rimanga privato”.

Alba Parietti conferma la sua storia d’amore

Alba Parietti ha confermato di essere impegnata sentimentalmente con un uomo con cui, nelle scorse settimane, è stata avvistata in atteggiamenti intimi durante una passeggiata. L’opinionista al momento non ha svelato l’identità dell’uomo al suo fianco che, a quanto pare, avrebbe una situazione personale delicata.

In passato la Parietti aveva dichiarato di avere numerosi corteggiatori ma si era sempre definita single. “Ho spesso messo soggezione agli uomini. Poi quando invece si rendono conto che sono buona provano a dominarmi, ma non ci riescono mai, perché il mio carattere esce sempre. L’uomo moderno ha perso sicurezza, si sono visti portare via tutti i ruoli”, aveva dichiarato a Chi.

