Il settimanale Chi ha svelato alcuni retroscena sul secondo ritorno di fiamma di Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Da 10 anni Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo e, nonostante gli alti e bassi, gli addi e due figli (di cui uno avuto insieme e l’altra avuta da Belen durante la relazione lampo con Antonino Spinalbese) i due sono tornati a infiammare le copertine di gossip dopo il loro secondo, inatteso, ritorno di fiamma.

Il settimanale Chi ha svelato alcuni retroscena sul riavvicinamento tra i due e, secondo il settimanale, tra lui e Belen Stefano sarebbe quello più equilibrato: “Stefano è saggio, non ama uscire, è razionale, analitico, Belen ha il cuore di una adolescente perennemente in cerca di emozioni”, si legge sul settimanale di Signorini.

Belen e Stefano: i retroscena sul ritorno di fiamma

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono tornati insieme quasi un anno fa e oggi tutto sembra scorrere liscio tra i due che, in passato, hanno vissuto alti e bassi e lunghe separazioni. Secondo il settimanale Chi oggi il ballerino sarebbe protettivo e saggio nei confronti della showgirl che, invece, sarebbe alla costante ricerca della vera passione.

“Ora De Martino è molto più protettivo con Belen, cerca di tenera al riparo dalle delusioni, di placare le sue insicurezze. E Belen dà a Stefano quel senso di casa, di essere al posto giusto. L’amore a volte è uno specchio in cui guardarsi e riconoscersi, anche per capire se è il caso di tornare indietro”, si legge sul settimanale. In tanto i fan sono sempre più convinti che la storia tra i due sia destinata a durare e c’è anche chi si chiede se, presto o tardi, Belen e Stefano si decideranno ad allargare ulteriormente la loro famiglia.

