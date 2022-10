Al GF Vip Antonino Spinalbese si è confrontato con Giaele De Donà, che si è pericolosamente avvicinata a lui all’interno della Casa.

Nonostante suo marito la stia aspettando a casa (e si vociferi che sia andato su tutte le furie) Giaele De Donà non può fare a meno di provare qualcosa per Antonino Spinalbese e, al GF vip, i due hanno avuto un acceso confronto durante il quale l’hair stylist ha detto una frase che non è passata inosservata al pubblico social. “Ovviamente se fossimo stati io e te in una casa, da soli, eravamo a letto. Dopo 5 settimane, anche se mi piacessero gli uomini, ci verrei lo stesso a letto con te”.

Antonino Spinalbese

Antonino Spinalbese e Giaele De Donà: la frase al GF Vip

I rapporti sono alquanto tesi tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà al GF Vip e, benché l’attrazione tra i due sia palpabile, entrambi hanno affermato di non essere intenzionati a vivere una storia all’interno della Casa. Antonino ha dichiarato di non essere interessato alla sua coinquilina mentre lei, che è sposata, ha affermato che suo marito non la perdonerebbe mai per una storia sbocciata all’interno della Casa (nonostante sembri che i due abbiano una relazione aperta).

In tanti sono curiosi di sapere come andranno a finire le cose tra Antonino e Giaele ma, al momento, sulla questione tutto tace e le parole dette dall’hair stylist alla concorrente hanno fatto storcere il naso al pubblico da casa. Sulla vicenda emergeranno ulteriori sviluppi?

