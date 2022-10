Clizia Incorvaia ha mostrato il suo fisico scolpito alle fan a 9 mesi dalla nascita di suo figlio e ha inviato loro alcuni consigli.

Clizia Incorvaia è più serena e felice che mai: oggi al suo fianco è sempre presente Paolo Ciavarro e il loro bambino, Gabriele, e dopo 9 mesi dal parto la top model sembra aver ritrovato la sua naturale forma fisica. Clizia ha precisato di non aver seguito diete particolari ma di aver sempre mangiato in maniera sana e di essersi presa cura di sé, senza perdere la sicurezza in sé stessa.

“Le nonne dicono: “Nove mesi per mettere e nove mesi per togliere la pancia” e io credo nella loro saggezza, sono all’ottavo mese dalla nascita del mio piccolo Gabri. Non mi sono mai pesata per non subire condizionamenti mentali determinati dalla bilancia ma gli abiti sono stati il mio “termometro”. Del resto, chi ci conosce meglio di noi stesse! E poi aggiungerei che se impariamo ad amarci in tutte le fasi e stagioni della vita trasmetteremo ciò agli altri e niente è più sexy di una donna sicura di sé”, ha scritto via social.

Clizia Incorvaia: il fisico dopo il parto

Clizia Incorvaia ha sedotto i fan dei social mostrando la sua perfetta forma fisica a quasi 9 mesi dalla nascita del piccolo Gabriele, il primo figlio che lei e Paolo Ciavarro hanno avuto insieme. Clizia era già madre di una bambina, Nina, nata dalla sua precedente unione con Francesco Sarcina.

Oggi entrambi i bimbi della modella abitano con lei e Paolo Ciavarro, che hanno svelato di voler allargare ulteriormente la famiglia. La coppia dovrebbe presto convolare a nozze ma al momento sulla questione non sono emersi ulteriori particolari e i fan sono impazienti di saperne di più.

