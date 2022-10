Secondo i rumor in circolazione Mauro Icardi avrebbe deciso di licenziare Wanda Nara dal suo ruolo di agente e manager.

La separazione tra Mauro Icardi e Wanda continua a destare scalpore e, secondo i rumor circolati nelle ultime ore (e riportati da Tgcom24), il celebre volto del calcio avrebbe deciso di licenziare in tronco sua moglie, bloccando il suo assegno da 1 milione di euro per il suo ruolo di manager al Galatasaray. Per il momento sulla questione non vi sono conferme ma, nei giorni scorsi, Wanda Nara si è mostrata in atteggiamenti intimi con il rapper L-Gante, mandando Icardi su tutte le furie.

Mauro Icardi Wanda Nara

Mauro Icardi licenzia Wanda Nara

Gli ultimi capitoli della controversa rottura tra Wanda Nara e Mauro Icardi non sono dei più rosei: secondo indiscrezioni riportate anche dalla stampa turca il calciatore avrebbe licenziato sua moglie dal ruolo di manager e quindi, d’ora in avanti, non sarà più lei a seguire la sua carriera e i suoi affari fiscali. La questione ovviamente non è stata ancora confermata dai due in forma ufficiale, ma da settimane i rapporti sembrano essere alquanto tesi tra Wanda Nara e il calciatore.

Stando agli ultimi rumor la manager e showgirl avrebbe intrapreso una liaison con il rapper L-Gante e la questione non ha mancato di mandare Icardi su tutte le furie (e infatti il calciatore si è sfogato via social).

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG