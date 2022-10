Beatrice Valli è balzata di nuovo agli onori delle cronache per via del suo pancino sospetto e c’è chi si chiede se non stia nascondendo la gravidanza.

Cicogna in arrivo per Beatrice Valli? L’influencer nelle ultime ore è balzata agli onori delle cronache per un pancino sospetto da lei sfoggiato durante alcuni degli ultimi eventi mondani a cui ha preso parte negli ultimi giorni. Nonostante questo né lei né il marito, Marco Fantini, hanno confermato o smentito l’indiscrezione e sui social c’è chi si chiede se i due non abbiano deciso di nascondere la notizia.

Beatrice Valli: il pancino sospetto

Nelle ultime ore Beatrice Valli è stata avvistata per la seconda volta con un pancino sospetto e sui social si è sparsa la voce che l’influencer sarebbe incinta del suo quarto figlio. Per adesso né lei né suo marito Marco Fantini hanno confermato o smentito le ipotesi in circolazione e, in tanti, si chiedono se lo faranno visto che il rumor è diventato sempre più insistente.

Nelle scorse ore sulla vicenda era intervenuta anche la sorella di Beatrice, Ludovica Valli, che aveva smentito la notizia e aveva lanciato una frecciatina alla sorella. In tanti sono impazienti di saperne di più sulla questione.

