Dopo quanto accaduto a Oggi è un altro giorno ai danni di Jessica Morlacchi, Anna Pettinelli si è scagliata contro Memo Remigi via social.

Attraverso un post via social Anna Pettinelli si è scagliata contro Memo Remigi dopo quanto accaduto a Oggi è un altro giorno, dove il cantante ha palpeggiato la collega Jessica Morlacchi senza accorgersi di esserere ripreso dalle telecamere. Sulla questione Anna Pettinelli ha affermato di esser stata a sua volta vittima di episodi simili e ha espresso la sua solidarietà verso Jessica.

“Che vuoi che sia una pacchetta sul sedere? Innocua. Stavo scherzando! Scherzando un ca**o!”, ha tuonato l’ex volto di Amici, e ancora: “Il fatto è che se questo video non fosse finito sui social Jessica Morlacchi probabilmente non avrebbe denunciato l’accaduto e tutto sarebbe passato sotto silenzio (…) È successo a me in passato più e più volte e non l’ho mai detto. Oggi lo farei ma allora non ho saputo superare l’imbarazzo”.

Anna Pettinelli contro Memo Remigi

Memo Remigi è finito nell’occhio del ciclone ed è stato cacciato dalla Rai per il gesto da lui compiuto nei confronti di Jessica Morlacchi. Nonostante il cantante abbia tentato di difendersi con un comunicato ufficiale, in queste ore in tanti si stanno scagliando contro di lui a mezzo social e tra questi vi è anche Anna Pettinelli, che ha affermato di esser stata vittima di episodi simili in passato. La Pettinelli ha affermato di non aver mai sporto denuncia per imbarazzo e non ha fatto i nomi delle persone che si sarebbero macchiate di questo gesto nei suoi confronti.

