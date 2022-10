Eros Ramazzotti ha svelato alcuni retroscena sul suo primo nipotino in arrivo e ha confessato di non volerlo viziare.

Al Corriere della Sera Eros Ramazzotti ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e soprattutto sul suo primo nipote, la cui nascita è prevista per gennaio 2023. Il cantante ha svelato di avere già in mente cosa regalare al suo piccolo in arrivo ma ha anche confessato che non saranno i regali materiali la sua prima premura: “Una gita in studio dove ci sono tutti gli strumenti e vedremo quale preferirà. Più in generale penso che meno regali si facciano più ci sia una spinta a migliorarsi. Ho l’istinto a educare, non sarò solo il nonno che vizia”, ha affermato.

Eros Ramazzotti

Eros Ramazzotti: la confessione sul nipote

Tra pochi mesi Eros Ramazzotti diventerà nonno per la prima volta e sarebbe fuori di sé dalla gioia. Al Corriere della Sera il cantante ha svelato di non voler viziare il nipotino in arrivo e ha anche affermato di considerare sua figlia Aurora e il fidanzato Goffredo un esempio per via del loro grande amore.

“Mia figlia è una donna cresciuta e con testa. L’amore che vedo tra lei e il suo compagno Goffredo Cerza è un esempio”, ha dichiarato il cantante, che oggi sembra aver ritrovato la serenità familiare anche accanto alla sua ex moglie, Michelle Hunziker. In tanti non vedono l’ora di saperne di più sull’arrivo del primo bebè in casa Ramazzotti-Cerza e al momento Aurora e Goffredo non hanno ancora svelato quale sarà il nome del loro primo figlio.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG