Curare l’aspetto grafico aiuta a rendere le Instagram stories più originali e accattivanti, anche modificando lo sfondo delle immagini.

Instagram è uno degli strumenti social più usati e apprezzati, in ambito sia privato sia professionale. La possibilità di pubblicare le stories rappresenta un notevole vantaggio per tutti coloro che desiderano comunicare in modo chiaro e diretto, aggiornando i contenuti a seconda delle singole necessità e coinvolgendo il più possibile i followers.

Quali sono i trucchi per creare Instagram stories originali che attirino l’attenzione e rimangano impresse nella memoria a lungo? Le strategie da sfruttare sono numerose e curare l’aspetto grafico dei contenuti è certamente al primo posto, anche semplicemente scegliendo di cambiare lo sfondo delle foto e sfruttando le potenzialità di uno strumento online come it.depositphotos.com/bgremover.html.

Come cambiare lo sfondo delle foto

Visibili solo 24 ore, le Instagram stories possono essere messe in evidenza in modo da restare sempre a disposizione degli utenti del social media. Una ragione in più per curare nei minimi dettagli questo tipo di contenuti, soprattutto se destinati a veicolare un messaggio particolarmente importante.

Uno dei trucchi più usati dagli utenti di Instagram per creare stories efficaci si basa sulla modifica dello sfondo delle foto utilizzate, un obiettivo che può trasformarsi in un’operazione complessa se non ci si affida a un tool semplice e veloce.

Bgremover di Depositphotos è un valido alleato per comporre stories di successo, grazie soprattutto alla facilità d’uso anche in assenza di abilità informatiche specifiche. È uno strumento gratuito disponibile online che con un solo click consente di rimuovere il background da un’immagine digitale, mettendo in evidenza le figure in primo piano senza dover ricorrere a un costoso editor di grafica.

Può capitare, infatti, di voler pubblicare un’immagine con sfondo trasparente o con un background neutro, sia utilizzandola per far risaltare testi o scritte sia per creare fotomontaggi più articolati, estrapolando particolari da più foto differenti.

Un procedimento apparentemente laborioso reso semplice e immediato grazie a Bgremover, che rimuove automaticamente gli sfondi in pochi passaggi permettendo anche ai principianti di conseguire risultati professionali.

Sfruttando la tecnologia basata sull’Intelligenza Artificiale, infatti, i dati dell’immagine da lavorare vengono elaborati rapidamente al fine di individuare lo sfondo da eliminare, restituendo una nuova immagine senza sfondo che può essere scaricata in formato PNG.

Utilizzando una risorsa gratuita e intuitiva, quindi, è possibile ottenere risultati di qualità seguendo brevi step:

dalla home page di Bgremover si carica un’immagine cliccando sull’apposito box, in formato JPG o PNG;

si attende la rimozione automatica dello sfondo;

si scarica sul proprio dispositivo l’immagine senza sfondo scegliendo tra due diverse risoluzioni.

L’applicazione, inoltre, è integrata con un pratico set di pennelli a disposizione per perfezionare il risultato ottenuto, con dimensioni e durezza regolabili.

Altri trucchi per creare stories originali

Modificare e migliorare lo sfondo delle foto da usare nelle stories non è l’unica strategia da mettere in atto per creare contenuti accattivanti. Ecco tutti i consigli che permettono di realizzare stories di successo:

creare uno sfondo personalizzato, anche quando si condividono dei post nelle stories;

realizzare un collage unendo più foto

aggiungere un sottofondo musicale alle foto o ai video;

alle foto o ai video; aggiungere delle scritte e dei testi colorati, anche in modalità multicolore;

inserire un sondaggio nella storia di Instagram, un modo originale per creare maggiore coinvolgimento e interagire con i follower.

Conclusioni

Se l’obiettivo è creare Instagram stories di sicuro successo, quindi, non resta che prendere in mano il proprio smartphone e accedere a Internet sfruttando tutte le risorse a disposizione per lavorare le immagini con creatività: il risultato sarà certamente sorprendente.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG