Antonino Spinalbese ha annunciato di dover lasciare per 5 giorni la casa del GF Vip e sui social si è scatenata una vera e propria bufera.

Antonino Spinalbese è costretto a lasciare temporaneamente la casa del GF Vip per subire un piccolo intervento (sembra a causa di una cisti). In queste ore la notizia è stata confermata dallo stesso hair stylist, che ha assicurato che rientrerà non appena possibile nella casa del reality show. Sui social in tantissimi si sono scagliati contro di lui perché, con l’arrivo delle feste di Natale, secondo loro Antonino avrebbe dovuto trascorrere del tempo con la figlia Luna Marì, lasciando definitivamente la Casa (cosa per altro già fatta da altri concorrenti nelle passate edizioni).

Antonino Spinalbese

GF Vip: Antonino Spinalbese nella bufera

Nei prossimi giorni Antonino Spinalbese lascerà temporaneamente la Casa per subire un piccolo intervento e intanto, sui social, in molti si sono scagliati contro l’hair stylist perché non avrebbe manifestato l’intenzione di trascorrere quantomeno le festività natalizie con sua figlia, Luna Marì, che non vede da tre mesi.

Antonino ha più volte espresso la sua nostalgia per la sua bambina, che ha da poco compiuto 1 anno. ma nonostante questo non ha mai manifestato l’intenzione di lasciare il reality show per trascorrere del tempo con lei. A differenza sua altri ex volti del reality show, come Elisabetta Gregoraci, avevano lasciato il programma dopo 3 mesi propio per poter trascorrere il Natale insieme ai figli.

