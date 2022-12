Assottigliare il punto vita è un obiettivo che si conquista con allenamento e dieta bilanciata, strategie volte a ridurre il grasso addominale in modo duraturo.

Come ridurre il grasso addominale? Questa domanda è molto condivisa dalle persone di entrambi i sessi, ma non esiste una formula magica per esaudire questo desiderio. Notare un accumulo di grasso a livello dell’addome, infatti, può compromettere l’autostima e limitare la spinta motivazionale.

Se da un lato è perfettamente legittimo non essere soddisfatti del proprio aspetto fisico, dall’altro lato è importante verificare le cause dell’accumulo di grasso sulla pancia, soprattutto per escludere eventuali problematiche di salute.

In ogni caso, chi desidera scoprire come ridurre il grasso addominale, può trarre vantaggio dai consigli degli esperti. Come suggerisce il team di Golden Tree, ad esempio, la strategia più efficace per ridurre il girovita è quella di affiancare un allenamento specifico a un regime alimentare adeguato, privo di eccessi ma ricco di nutrienti fondamentali.

Le cause del grasso addominale

Dietro l’accumulo di grasso sul girovita possono celarsi diverse cause che vanno oltre il mero consumo eccessivo di cibi ipercalorici:

fattori genetici;

stress cronico,

consumo eccessivo di bevande alcoliche;

sedentarietà;

mancanza di sonno di qualità;

assunzione prolungata di farmaci.

Il primo step da compiere, quindi, è sempre indagare sulla propria condizione fisica e cercare di abbandonare abitudini dannose per la salute, adottando piuttosto uno stile di vita sano che comprenda buone pratiche da seguire per ottenere obiettivi importanti, come ridurre il grasso addominale.

Il grasso addominale maschile e femminile

La presenza di grasso addominale può avere cause differenti nelle donne e negli uomini, rendendo necessarie soluzioni spesso differenziate per ridurre ed eliminare questo inestetismo:

come ridurre il grasso addominale in menopausa : l’aumento del girovita in questa delicata fase della vita femminile è spesso legato alla tendenza ad accumulare adipe su pancia e fianchi, unitamente al rallentamento delle funzionalità intestinali. Per sapere come ridurre il grasso addominale in menopausa, quindi, può essere necessario ricorrere a specifici integratori che rappresentano un valido alleato, ovviamente chiedendo consiglio al proprio medico;

: l’aumento del girovita in questa delicata fase della vita femminile è spesso legato alla tendenza ad accumulare adipe su pancia e fianchi, unitamente al rallentamento delle funzionalità intestinali. Per sapere come ridurre il grasso addominale in menopausa, quindi, può essere necessario ricorrere a specifici che rappresentano un valido alleato, ovviamente chiedendo consiglio al proprio medico; come ridurre il grasso addominale per l’uomo: nel sesso maschile l’eccesso di grasso nell’addome è spesso legato al passare degli anni, causato talvolta da una dieta eccessivamente calorica oppure dall’abuso di alcolici, ma anche da uno stile di vita troppo sedentario. In questo caso, l’attività fisica regolare e qualche rinuncia a tavola possono fare la differenza.

Ridurre il girovita in tre step

Affidandosi ai consigli offerti da Golden Tree è possibile mettere in pratica tre trucchi efficaci per ridurre il grasso addominale, anche agendo preventivamente limitandone la formazione.

Il primo consiglio focalizza l’attenzione sul riposo notturno: dormire un numero di ore adeguato ogni notte (anche ricorrendo a validi rimedi naturali a base di erbe) aiuta a ritrovare la pancia piatta, tenendo lontano lo stress che rischia di rallentare il metabolismo e regolando i livelli di grelina e leptina, che aumentano o diminuiscono il senso di fame.

Il secondo consiglio, invece, è programmare un allenamento ad alta intensità combinando diversi tipi di esercizi da eseguire a intervalli specifici, in modo da aumentare il battito cardiaco e la respirazione facendo contrarre al massimo i muscoli.

Il terzo consiglio, infine, riguarda il regime alimentare da seguire che deve prevedere l’assunzione di quantità limitate di cibo. Spesso a causare l’aumento di peso a livello addominale, infatti, è il consumo smodato di alcune categorie di alimenti tra cui carboidrati complessi, prodotti da forno, dolci, fritti e in generale cibi pronti ed eccessivamente ricchi di condimenti. Regolare le quantità è indubbiamente una strategia utile per assottigliare il punto vita.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - GOSSIPBLOG