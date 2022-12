Quando si decide di chiedere alla persona che si ama di passare tutta la vita assieme, l’emozione è

tanta.

Tra le prime cose a cui si pensa per preparare al meglio questo straordinario momento, rientra

senza dubbio la scelta del simbolo per eccellenza della promessa: l’anello. Chi ha intenzione di

sorprendere la propria dolce metà non solo con la richiesta di dirsi sì per sempre, ma anche con un

gioiello trendy, dovrebbe conoscere le caratteristiche degli anelli di fidanzamento di moda nei

prossimi mesi. Vediamone alcune assieme!

Diamanti? Meglio smeraldo o zaffiro

Inginocchiarsi con l’inconfondibile scatolina scura, guardare il sorriso commosso della persona che si

ama, fare la domanda delle domande: ecco, in poche frasi, riassunta l’emozione della proposta di

matrimonio con anello. Chi vuole farla con un gioiello trendy nel 2023, dovrebbe guardare oltre a

grandi classici come il diamante. Da diverso tempo a questa parte – e l’anno che sta per arrivare

confermerà la tendenza – ci si focalizza sempre di più verso anelli di fidanzamento con pietre come lo

smeraldo e lo zaffiro. I modelli? Ovviamente gli anelli della fatidica promessa donati a donne del jet

set e della nobiltà come Kate Middleton. Il suo anello con zaffiro e diamanti – lo stesso che indossò

Lady Diana in occasione del suo fidanzamento con l’allora Principe e da pochi mesi re Carlo II – è

ancora oggi, a dodici anni dall’ufficializzazione del futuro matrimonio con William, uno dei gioielli più

amati e copiati al mondo.

anello fidanzamento

Forma della pietra? Rigorosamente ovale

Le pietre dell’anello di fidanzamento possono avere svariate forme. Ormai da anni, quelle ovali,

montate su gioielli all’insegna della semplicità, sono molto apprezzate. Anche in questo caso, il 2023

vedrà confermato il trend.

Il fascino delle pietre mignon

Un altro dettaglio che non si può non prendere in considerazione quando si parla di anelli di

fidanzamento trendy nel 2023 riguarda i gioielli caratterizzati dalla presenza di pietre mignon, vere e

proprie opere d’arte la cui bellezza è valorizzata da montature ricercate.

La personalizzazione

Da tempo, quando si parla di anelli – di fidanzamento e non solo – si apre il capitolo della

personalizzazione. Il principale riferimento al proposito è la scelta di scritte da riportare all’interno

dell’anello, con lo scopo di imprimere per sempre su un gioiello così importante dettagli della propria

storia d’amore. Lo si fa con la fede – all’interno della quale, solitamente, si incide la data delle nozze e

il nome della dolce metà – ma anche con l’anello di fidanzamento. Qualche idea per customizzarlo in

maniera originale? Una frase, anche piccola, della canzone simbolo del percorso sentimentale

assieme alla propria dolce metà.

Il fascino della veretta

Chi ha in progetto di fare la proposta di matrimonio alla persona che ama nel 2023, potrà trovare

“pane per i suoi denti” anche senza un grande budget a disposizione. Le tendenze per l’anno prossimo

parlano infatti chiaro: sarà di super moda la veretta con pavè di diamanti, un gioiello discreto,

bellissimo e alla portata di tutte le tasche.

L’importanza dell’etica

L’anno prossimo, vedremo consolidarsi, quando si parla di anelli di fidanzamento, un trend che si è

palesato da tempo: l’etica. Le persone che acquistano gioielli, soprattutto quando si tratta di preziosi

destinati a momenti importanti come quello della proposta di matrimonio, non lo fanno basandosi

solo sul prezzo e sull’estetica. Mettono in campo anche i loro valori personali. Ecco perché, da tempo

ormai, i gioiellieri tengono a esibire le certificazioni che attestano il fatto che le pietre da loro vendute – diamanti e non solo – provengono da filiere etiche. Nel caso specifico dei diamanti, è fondamentale

che non siano legati a contesti che finanziano organizzazioni che si oppongono con mezzi bellici a

governi legittimamente eletti.

