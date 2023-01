Damiano David, frontman dei Maneskin, ha festeggiato i suoi 24 anni con gli amici di sempre ma sui social ha fatto discutere il suo look.

Damiano David ha compiuto 24 anni e sui social ha postato alcune foto che lo ritraggono in compagnia dei suoi amici (e della fidanzata, Giorgia Soleri) durante il suo party in stile anni ’90. Nei giorni scorsi il cantante ha però scelto di dire addio alla sua folta chioma e infatti si è mostrato con i capelli completamente rasati.

L’esigenza di radersi i capelli è sorta per esigenze di copione dovute alla realizzazione dell’ultimo videoclip dei Maneskin, ma a quanto pare i fan non l’hanno digerita e in tanti hanno scritto sui social di preferire il precedente look del cantante.

Damiano David: critiche per il taglio di capelli

Per esigenze legate alla realizzazione dell’ultimo videoclip dei Maneskin Damiano David è stato costretto a rasare la sua folta chioma e in tantissimi, sui social, hanno criticato la scelta fatta dal cantante affermando di preferirlo prima.

Damiano per il momento non ha replicato alle critiche e, insieme alla fidanzata Giorgia Soleri, si è goduto i festeggiamenti per il suo 24esimo compleanno con un party esclusivo in perfetto stile anni ’90. Alla festa erano presenti anche gli altri componenti dei Maneskin ma non Victoria De Angelis, che si è sbrigata a fugare le ipotesi in merito a una sua presente lite con Damiano pubblicando per lui una dedica via social.

