Pasqualino Maione, ex volto di Amici, sta lottando da alcuni mesi contro una grave infezione che ha colpito il suo cervello e il midollo.

Pasqualino Maione, ex volto di Amici 2007, ha aggiornato i suoi fan sulle sue condizioni di salute dopo che da alcuni mesi si trova ricoverato in ospedale a causa di una grave infezione che lo ha colpito dopo il suo contagio da Coronavirus. La malattia sarebbe stata presa in tempo dai dottori, ma Maione non ha nascosto le difficoltà vissute durante questo difficile periodo: “Hanno scoperto che avevo un virus che aveva coinvolto tutto il corpo. L’infezione polmonare era arrivata al cervello causando una meningite che hanno preso appena in tempo”, ha dichiarato.

Pasqualino Maione

Pasqualino Maione: la malattia

In tanti tra i fan di Amici sono rimasti stupiti nell’apprendere del stato di Pasqualino Maione, il cantante che da mesi si trova ricoverato in ospedale a causa di una meningite che lo ha colpito in seguito alla sua positività al Coronavirus. Maione è sottoposto ad alcune terapie e sta attraverso un periodo particolarmente difficile.

“Combatto contro una patologia che purtroppo mi ha preso il cervello e il midollo osseo. (…) Mi hanno tenuto e mi tengono sotto terapia. Loro stanno cercando di farmi vivere al meglio possibile e di guarire. La strada è ancora lunga. Volevo salutarvi e tenervi al corrente che sto un po’ meglio, sono sotto controllo, sotto terapia”, ha dichiarato l’ex volto tv fornendo aggiornamenti ai suoi fan tramite stories via social. In tanti gli hanno inviato i loro messaggi di solidarietà e affetto e sperano di saperne di più sulle sue condizioni.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG