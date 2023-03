Guendalina Tavassi si è scagliata via social contro Sonia Bruganelli che, durante l’ultima diretta del GF Vip, se l’è presa con suo fratello.

Volano stracci e insulti tra Guendalina Tavassi e Sonia Bruganelli. La seconda, in quanto opinionista al GF Vip, durante l’ultima diretta del programma se l’è presa con Edoardo Tavassi. Per tutta risposta Guendalina è andata su tutte le furie e attraverso i social ha preso le difese di suo fratello, finendo con il dare alla moglie di Bonolis della “strega”: : “Fa solo piacere sentirsi dire queste cose dalla strega col porro”, ha tuonato Guendalina, e ancora: “Dice che lui a 38 anni vive di reality e lei invece a 50 vive per guardare Mediaset Extra? Ma cosa sto sentendo, ragazzi…! Questa è follia”, e ha aggiunto (rivolgendosi a suo fratello): “Le dovresti dire: ‘Ma vaffancu*o!’”.

Guendalina Tavassi: gli insulti contro Sonia Bruganelli

Guendalina Tavassi ha rivolto alcuni insulti infuocati contro Sonia Bruganelli che, durante l’ultima diretta del GF Vip, ha rimproverato suo fratello.

Mentre Alex Belli attraverso un tweet ha affermato di essere d’accordo con l’opinionista, Guendalina ha ovviamente preso le difese di suo fratello e non si è risparmiata anche insulti e parolacce. In tanti sui social hanno avuto da ridire su quanto affermato dall’ex naufraga e si chiedono se lei si scuserà per le parole usate contro la moglie di Bonolis (e che molti ritengono offensive per tutte le donne).

