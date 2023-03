Lo scorso dicembre, IWSR Drinks Market Analysis – la prestigiosa agenzia britannica che si occupa di ricerche di mercato del settore delle bevande alcoliche – ha pubblicato un’analisi riguardante i possibili sviluppi del comparto “beverage alcohol” per il prossimo futuro.

In virtù della fragilità economica che caratterizza l’attuale periodo storico, si legge nella nota stampa, gli acquirenti con maggior stabilità finanziaria “offriranno crescenti opportunità per i proprietari dei marchi di vini e distillati di fascia premium e oltre”. Non a caso, l’agenzia parla di “premiumizzazione”, un trend che si discosta nettamente da quello osservato durante il periodo pandemico, quando i “millennials hanno sospinto il rimbalzo dei consumi nel 2021 in mercati chiave quali gli Stati Uniti, il Regno Unito, la Francia, la Germania e il Brasile”. Di seguito, vediamo quali sono i fattori destinati a caratterizzare, in particolare, il segmento del vino.

Prosegue l’espansione dell’e-commerce

L’e-commerce del vino ha fatto registrare un autentico boom durante la prima fase della pandemia; i periodi di lockdown, infatti, hanno spinto tanti consumatori a comprare online, affidandosi a shop digitali specializzati come Vinebrio , soprattutto per l’impossibilità di acquistare presso i negozi fisici (esclusi i supermercato). Di conseguenza, come si legge nell’analisi di IWSR, “l’e-commerce di bevande alcoliche è cresciuto in valore oltre il 40% nel solo 2020, rispetto alla crescita in valore pari al 12% nel 2019 e del 16% nel 2021”.

Nei prossimi anni, secondo le stime di settore, la crescita dell’e-commerce è destinata ad affrontare un periodo di fisiologica normalizzazione post-Covid, pur continuando a crescere. “La traiettoria complessiva” – sottolinea l’analisi – “resta ascendente; si prevede che l’e-commerce di bevande alcoliche contribuisca con oltre 10 miliardi di dollari in più tra il 2021 e il 2026, così da raggiungere quasi i 40 miliardi di dollari nei mercati di riferimento”. In relazione alle varie categorie merceologiche, mentre birra e sidro cresceranno velocemente, i distillati faranno registrare l’aumento più ampio in valore. Non è difficile intuire, quindi, come nei prossimi anni le vendite online di vino costituiranno una fetta sempre più ampia di mercato, in virtù dei numerosi vantaggi offerti non solo agli utenti ma anche ai produttori; grazie all’e-commerce, infatti, anche i piccoli produttori potranno intercettare un’ampia platea di consumatori e accelerare la propria crescita.

La crescita delle ‘bollicine’

Secondo quanto rilevato dagli esperti di IWSR, mentre il settore affronta un calo complessivo delle vendite in volume – “in linea con i trend storici” – Prosecco e Champagne continueranno a crescere; più in generale, nel segmento dei vini effervescenti, le etichette di fascia alta lasciano presagire un buon margine di crescita nei prossimi anni. Questo meccanismo è alimentato in parte da alcune dinamiche che si sono innescate inizialmente a causa della pandemia; in particolare, la cancellazione di matrimoni, vacanze e altri appuntamenti sociali e collettivi a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza pandemica “ha aiutato ad accelerare la crescita del vino frizzante in molti mercati”. A contribuire ulteriormente a questo scenario vi è anche una trasformazione delle abitudini di consumo: le ‘bollicine’ vengono infatti viste sempre più spesso come un tipo di vino da consumare non solo in occasioni di eventi formali ed occasioni speciali ma anche in contesti conviviali di tipo informale o, più semplicemente, con maggior frequenza.

Per quanto riguarda le singole etichette, la crescita del Prosecco di fascia alta e premium è sospinta principalmente dalla richiesta del mercato americano e britannico; nel primo semestre dello scorso anno, negli Stati Uniti le vendite sono aumentate dell’8% mentre nel Regno Unito del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Lo Champagne resta molto apprezzato sia negli USA che in Australia, nonché in Spagna dove gli aperitivi leggeri fanno registrare un crescente successo grazie al maggior consumo durante il giorno.

