Cresce l’uso delle piattaforme di dating online ma ad aumentare sono anche le truffe romantiche: ecco i campanelli d’allarme per individuare un profilo falso.

I siti e le App dedicate al dating online sono una risorsa molto utilizzata da chi cerca l’anima gemella, o semplicemente vorrebbe entrare in contatto con nuovi potenziali partner sfruttando le risorse del web.

L’utilizzo delle piattaforme di incontri che permettono di conoscere nuove persone con cui condividere interessi e (forse) instaurare un rapporto duraturo è cresciuto in modo considerevole, tuttavia ad aumentare sono anche le truffe messe in atto dai cosiddetti catfishers.

Cosa sono le truffe romantiche

Cosa si intende per catfishing? Questo termine indica la pratica purtroppo molto diffusa di creare false identità sui social, sui siti web e le App di dating con l’obiettivo di fingere interesse per un’altra persona al fine di truffarla.

Questo può accadere su Tinder, che vanta il primato come App di appuntamenti più popolare, così come su ciascuna delle numerose risorse che popolano la rete. I truffatori, ad esempio, arrivano perfino a chiedere ai loro contatti un aiuto economico o a mettere in atto veri e propri ricatti se riescono a entrare in possesso di foro intime e compromettenti.

Come difendersi dalle truffe romantiche? Individuare e riconoscere un profilo falso è il primo step da compiere per evitare di cadere in trappola.

10 segnali per riconoscere un profilo falso

Quando si utilizzano i siti e le App di incontri è sempre importante intercettare alcuni campanelli d’allarme, segnali che possono aiutare a smascherare un profilo falso in modo rapido e ancora prima di mettere il primo “like”.

Ecco i consigli di ExpressVPN per avere un’esperienza di dating sicura:

pochi dettagli nel profilo: la mancanza di informazioni, così come la presenza di una sola foto personale dell’utente, deve subito destare qualche sospetto; interessi limitati al mondo finanziario: se l’utente con cui si entra in contatto tende a orientare la conversazione solo su tematiche finanziarie o legate alle criptovalute non è mai un aspetto positivo; invio di link al primo contatto: la ricezione di un link da parte di un utente subito dopo un match potrebbe celare un tentativo di phishing, con l’obiettivo di rubare dati personali o installare un malware; richiesta di aiuto economico: come anticipato sopra, i truffatori romantici tendono spesso ad avanzare richieste di denaro o di prestito, motivandole con improbabili difficoltà temporanee; richiesta di contatto fuori dalla App di incontri: meglio diffidare da chi cerca subito di spostare la conversazione su WhatsApp, Telegram o altre applicazioni di messagistica, una strategia volta spesso a carpire informazioni personali; attenzione al “love bombing”: la tendenza a dimostrare un affetto smisurato ed eccessivo non è mai da accogliere con ottimismo, rivelandosi generalmente un tentativo di conquistare la fiducia delle potenziali vittime; uso di un linguaggio povero di contenuti: la difficoltà a costruire frasi complesse e articolate deve catturare subito l’attenzione e far pensare a un “bot”, vale a dire un profilo fasullo creato attraverso le sofisticate tecniche di intelligenza artificiale; richiesta di video e foto intime: questo tipo di comportamento potrebbe rappresentare l’anticamera di un ricatto; profilo troppo perfetto: troppe immagini che raccontano uno stile di vita lussuoso ed eccessivo devono far pensare a un’identità falsa e poco realistica; rifiuto a incontrarsi di persona: il continuo rimandare un appuntamento, spesso con scuse poco credibili, può indicare che la persona con cui si è entrati in contatto non è chi dice di essere.

Mettendo in pratica queste 10 strategie sarà molto più facile tenersi lontani dalle possibili truffe romantiche, aumentando le chance di conoscere persone autentiche in totale sicurezza.

