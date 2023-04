Come scegliere i migliori prodotti per un make-up perfetto: consigli utili per riuscire a scegliere i più adatti alle tue esigenze.

Non tutti i prodotti make-up sono uguali. Se si parla di salute e bellezza, è necessario valutare con attenzione la qualità dei prodotti prima di effettuare un acquisto, per evitare di utilizzare un prodotto non adatto alle proprie esigenze. Come in tanti altri ambiti della vita, un errore può costare caro, con risultati non all’altezza delle proprie aspettative o addirittura dannosi. Un trucco di bassa qualità può infatti non solo peggiorare la bellezza del proprio viso, ma può far male alla propria pelle, aggiungendo oltre al proverbiale danno, anche la beffa! Se stai cercando trucchi in grado di abbinare una garanzia di qualità a un prezzo contenuto, puoi affidarti all’esperienza di Sephora e al suo catalogo ricco di prodotti di straordinario valore.

I migliori prodotti per il tuo make-up

Hai bisogno di un trucco in grado di esaltare la bellezza naturale del tuo viso? I prodotti Sephora fanno al caso tuo. Dal make-up per gli occhi a quello per guance e labbra, l’offerta Sephora è completa e in grado di soddisfare le esigenze di chiunque, a prescindere dalla tipologia del proprio volto o della propria pelle.

Tra i prodotti più amati della Sephora Collection, disponibili con uno sconto del 25% fino al 22 aprile per gli acquisti online tramite APP e sito, possiamo citare:

il Mascara Size Up, in grado di aumentare il volume delle ciglia del 180%

il Cream Lip Stain Mat, un rossetto no-transfer di lunga durata

il Correttore Best Skin Ever, per una copertura piena e naturale, adatto per ogni tipo di pelle

Tre esempi tra i tantissimi prodotti “Good for vegan” disponibili in super-offerta per un periodo limitato, sia per quanto riguarda il make-up che per la cura della propria pelle.

Come scegliere i prodotti migliori

I prodotti Sephora sono senza dubbio tra i migliori sul mercato per rapporto qualità prezzo. Per poter valutare i più adatti alle proprie esigenze, è però necessario imparare i pochi e semplici trucchi in grado di permetterci di distinguere tra buoni prodotti e prodotti di minor valore.

L’ideale è cercare di sceglierne con ingredienti di alta qualità, possibilmente di origine naturale, con proprietà curative e possibilmente anti-age. Il make-up ideale deve essere leggero sulla pelle e non deve ostruire i pori. Deve levigare l’incarnato, senza mascherare la tua bellezza naturale, ma anzi esaltandola.

Deve poi ovviamente uniformare il colorito del volto, anche in presenza di naturali rughe d’espressione. Infine, non deve sciogliersi in poco tempo. Un buon trucco dovrebbe essere in grado di rimanere compatto a lungo, possibilmente per tutto il giorno, anche in condizioni difficili, come in caso di grande caldo. Pochi e semplici indizi che riescono a fare la differenza tra un prodotto davvero di qualità (e applicato correttamente) e un prodotto, invece, di poco valore.

Offerta valida dal 18 al 22 aprile 2023 solo su sephora.it e su APP Sephora. Sconto già applicato del 25% valido su una selezione di prodotti Sephora Collection. Offerta non cumulabile con altre offerte o promozioni in corso. Offerta valida per la consegna secondo la modalità Click&Collect.

