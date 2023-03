Dopo che Sonia Bruganelli si è scagliata contro Edoardo Tavassi al GF Vip anche Alex Belli ha tuonato contro il gieffino.

Non corre buon sangue tra Alex Belli e il concorrente del GF Vip Edoardo Tavassi e il marito di Delia Duran lo ha dimostrato anche nelle scorse ore, quando attraverso i social si è scagliato contro di lui schierandosi con quanto affermato durante la diretta del programma da Sonia Bruganelli.

“Devo dirvi che sono completamente d’accordo con la Sonia Bruganelli. L’essere subdolo e manipolatore a questi livelli esula dal percorso del reality del GF e a mio avviso rovina completamente il clima nella casa. Ma del resto in questa edizione vedo che non c’è limite al peggio!”, ha scritto Belli in un tweet.

Alex Belli continua a seguire le dinamiche del GF Vip e a dire la sua a mezzo social e, nelle ultime ore, si è scagliato contro Edoardo Tavassi che, a sua volta, lo aveva tirato in ballo alcuni mesi fa proprio mentre si trovava nel bunker di Cinecittà. Nelle ultime ore l’opinionista Sonia Bruganelli ha rimproverato il fratello di Guendalina, e Alex Belli si è detto d’accordo con le sue parole.

“Lui è un personaggio arrivato con l’atteggiamento da guascone romano e invece si è dimostrato il burattinaio di poveri concorrenti con scarsa personalità. A quasi quarant’anni stai facendo la figura di una persona senza anima, senza nessun tipo di trasporto verso persone che non la pensano come te“, ha tuonato la moglie di Paolo Bonolis in diretta tv. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

