Dopo lo sfogo di Alvin via social Ilary Blasi ha scritto un messaggio nelle sue stories che è stato presto cancellato.

Attriti in corso tra Ilary Blasi e Alvin? Nelle scorse ore l’inviato dell’Isola dei famosi ha postato sui social un messaggio indirizzato contro la conduttrice e si è detto pronto a svelare il contenuto di alcuni vocali scambiati con lei perché “ancora una goccia e poi il vaso trabocca”. Ilary Blasi dal canto suo ha scritto nelle sue stories:

“Riguardo alle polemiche con Alvin se volete saperne di più chiamate direttamente lui al 338…… anche ore pasti”. Il messaggio è presto sparito dai social e c’è chi crede che i due stiano fingendo dei dissapori solo per attirare l’attenzione in vista della nuova edizione dell’Isola.

Ilary Blasi

Ilary Blasi: la replica a Alvin

In passato Ilary Blasi e Alvin hanno sempre messo a tacere le voci che li volevano in lite, ma questa volta alcuni messaggi apparsi sui social hanno riacceso i sospetti dei fan. Alvin in particolare si è scagliato contro la conduttrice minacciando anche di pubblicare alcuni messaggi audio scambiati con lei nei giorni scorsi. Ilary avrebbe replicato con il messaggio contenuto nelle sue stories, ma al momento sulla questione non è dato sapere di più.

“Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca”, ha scritto Alvin sui social. La vicenda avrà ulteriori sviluppi?

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG