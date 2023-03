Cristina Marino è tornata a mostrarsi sui social per ringraziare i suoi fan dopo la nascita del suo secondo bambino, Noè Roberto.

A pochi giorni dalla nascita del suo secondo figlio Cristina Marino è tornata a mostrarsi nelle sue stories via social, dove ha ringraziato i suoi fan per i tanti messaggi d’amore ricevuti nei giorni scorsi. La moglie di Luca Argentero ha anche svelato che ci sarebbero state alcune complicazioni dopo il parto ma ha precisato che tutto si sarebbe risolto per il meglio:

“Fisicamente ci sono state più complicazioni rispetto al previsto, ma stiamo bene. Sono molto felice. E’ un momento di grande gioia e amore che è anche il motivo per cui sono stata un po’ latitante. E’ perché abbiamo bisogno di viverci questo momento e di stare più concentrati su quella che è la realtà”.

Luca Argentero Cristina Marino

Cristina Marino: le complicazioni dopo il parto

Cristina Marino e Luca Argentero sono diventati genitori per la seconda volta: dopo la nascita della piccola Nina Speranza la coppia ha avuto un bambino, Noè Roberto.

Nelle scorse ore Cristina Marino ha aggiornato i fan sulle sue condizioni e ha anche affermato che la sua “latitanza” dai social sarebbe dovuta al momento di grande amore familiare e d’intimità che inevitabilmente lei e suo marito stanno vivendo per via dell’arrivo del loro secondo bebè. L’attrice non ha svelato quali complicazioni fisiche avrebbe avuto dopo il parto, ma ha tranquillizzato i suoi fan e ha specificato di non voler svelare ulteriori dettagli.

