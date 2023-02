Cristina Marino è tornata a condividere alcuni messaggi sui social dopo la nascita del suo secondo bebè, Noé Roberto.

Con enoerme gioia Cristina Marino e Luca Argentero hanno finalmente accolto il loro secondo bambino, Noé Roberto. In queste ore l’attrice ha condiviso le foto dei fiori e dei festoni che sarebbero stati portati in casa sua per festeggiare la nascita del bambino, fratello minore della sua prima figlia, Nina Speranza. Cristina Marino ha postato un’immagine in cui si vedono i piedini del suo bimbo e ha anche lodato la sua pimogenita, che ha realizzato un disegno per l’arrivo del fratellino.

Cristina Marino: i post dopo la nascita del secondo figlio

Cristina Marino sembra essere serena e felice ora che il piccolo Noé Roberto è finalmente tra le sue braccia e tra quelle di suo marito, Luca Argentero. La coppia aveva annunciato che avrebbe avuto un secondo bebè durante l’estate 2022 e il nome del piccolo è stato tenuto top secret fino al giorno della sua nascita.

In tanti sui social hanno inviato i loro messaggi di congratulazioni a Cristina Marino e non vedono l’ora di saperne di più sulla sua vita privata. L’attrice non ha fatto segreto che lei e Argentero desiderano avere insieme una famiglia numerosa.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG