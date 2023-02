Gli attori Cristina Marino e Luca Argentero sono più felici che mai: è nato il loro primo figlio maschio.

Luca Agentero e Cristina Marino sono diventati genitori per la seconda volta: dopo la nascita della piccola Nina Speranza (avvenuta nel 2020), la coppia ha avuto un figlio maschio. Il nome del piccolo è stato tenuto segreto per tutta la durata della gravidanza e in merito al suo arrivo Cristina Marino si era limitata a confessare di essere speranzosa che lui la amasse almeno quanto la piccola Nina fosse innamorata di suo padre.

“La mia speranza è che si innamori perdutamente di me. Perché l’amore che vedo negli occhi di Nina quando guarda suo padre è qualcosa di speciale”, aveva dichiarato l’attrice a Vanity Fair. Il settimanale Chi ha fatto sapere che il nome del piccolo sarebbe Noè Roberto.

Cristina Marino e Argentero: è nato il secondo figlio

Dopo aver realizzato il sogno di diventare genitori grazie all’arrivo della piccola Nina Speranza, Luca Argentero e Cristina Marino hanno annunciato l’arrivo del loro secondo bebè, che i due non vedevano l’ora di poter finalmente tenere tra le braccia.

La moglie dell’attore durante questi mesi di gravidanza era stata colpita da alcuni attacchi via social per essersi mostrata durante i suoi allenamenti con il pancione, e lei stessa aveva replicato alle polemiche degli haters. Oggi Cristina Marino sembra essere più felice che mai accanto a suo marito e ai suoi due bambini, e in tanti non vedono l’ora di saperne di più sulla famiglia costruita dai due attori.

