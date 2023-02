Ilary Blasi sta trascorrendo alcuni giorni a Monaco dove sembra che il fidanzato Bastian possa averle già presentato i suoi genitori.

Dopo il San Valentino trascorso a Roma insieme ai figli, Ilary Blasi è partita per Monaco e, nelle ultime ore, si è mostrata in alcuni locali della città mentre degustava alcune delle specialità tipiche insieme al fidanzato Bastian Muller. Secondo indiscrezioni la conduttrice potrebbe essersi recata a Monaco per conoscere i familiari dell’imprenditore, con cui sembra aver trovato la serenità dopo il suo addio a Totti.

Ilary Blasi a Monaco insieme a Bastian

Ilary Blasi sembra fare sul serio con Bastian Muller: i due – come mostrato dalla conduttrice attraverso le sue stories – si trovano a Monaco e sembra che lì lei possa aver già conosciuto i familiari dell’imprenditore, con cui fa coppia fissa ormai da un paio di mesi. Ilary del resto ha già presentato Bastian ad alcuni dei suoi amici più intimi e ai suoi figli, dunque le presentazioni con i genitori del fidanzato erano ormai nell’aria.

La conduttrice al momento non ha proferito parola sulla sua nuova storia d’amore né sul suo addio al marito, Francesco Totti, che invece nei giorni scorsi si è mostrato mentre era a Venezia con la sua nuova compagna, Noemi Bocchi. In tanti sono curiosi di saperne di più sull’ex coppia che, nei prossimi mesi, dovrà fronteggiarsi ancora in tribunale per trovare un accordo di divorzio.

