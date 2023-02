In tanti tra i fan di Chiara Ferragni hanno notato che nelle sue ultime stories l’influencer non abbia indossato la fede.

Gli indizi in merito alla presunta crisi tra Chiara Ferragni e suo marito Fedez sembrano essere ormai sempre più evidenti e, nelle ultime ore, in tanti hanno notato che la celebre imprenditrice digitale abbia smesso d’indossare la fede (come da lei stesso mostrato in alcune delle sue stories). Per il momento l’influencer non ha rotto il silenzio in merito alla vicenda e suo marito Fedez ormai da giorni non appare sui social.

Chiara Ferragni Fedez

Chiara Ferragni toglie la fede

Da quando Fedez le ha chiesto di sposarla Chiara Ferragni non ha praticamente mai tolto l’anello di fidanzamento né tantomeno la fede che suo marito le aveva messo al dito il giorno delle loro nozze. In tanti però non hanno potuto fare a meno di notare, nelle ultime ore, che l’influencer abbia smesso di sfoggiare la vera nuziale e l’indizio si è sommato alle pesanti indiscrezioni circolate nelle ultime ore e che vorrebbero lei e il rapper in procinto di separarsi.

La coppia continua a mantenere il più totale silenzio sulla questione, ma ormai da giorni il rapper non appare in compagnia della moglie sui social. I fan sono impazienti di saperne di più e già si vocifera che i due siano a un passo dal chiedere il divorzio dopo una lite avuta a Sanremo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG