Flora Canto ha svelato più felice che mai cosa le avrebbe regalato suo marito, Enrico Brignano, per i suoi 40 anni.

Flora Canto ha spento 40 candeline e per l’occasione suo marito, Enrico Brignano, le ha organizzato una splendida festa in un casale alle porte di Roma. L’attrice ha svelato che questo non sarebbe stato l’unico dono ricevuto da parte del marito, che avrebbe deciso di stupirla donandole anche uno splendido gioiello: “Enrico è riuscito a sorprendermi: oltre alla festa, mi ha dato un pacchettino con un gioiello. Ha fatto tutto da solo, senza che io mi accorgessi di nulla. Mi sono commossa”, ha confessato a Gente.

Flora Canto: il regalo di Brignano

Flora Canto ha espresso tutta la sua gioia e la sua gratitudine a seguito del giorno del suo compleanno, che ha trascorso con gli amici più cari e la sua famiglia. A organizzare la sua festa sarebbe stato il marito, Enrico Brignano, che ha voluto manifestarle tutto il suo amore regalandole un prezioso gioiello.

La coppia è convolata a nozze la scorsa estate e, in precedenza, i due avevano consacrato il loro sogno d’amore con l’arrivo di due splendidi bambini, Niccolò e Martina. “Tirando le somme mi sono accorta che i traguardi per me importanti li ho raggiunti: sono una moglie innamorata, sono madre di due bimbi sani e meravigliosi, ho un lavoro che amo. Questa sensazione di appagamento mi ha accompagnato col sorriso mentre soffiavo sulla torta piena di candeline“, ha dichiarato a Gente l’attrice.

