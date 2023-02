Chiara Ferragni e Fedez continuano a mantenere silenzio sulla loro presunta crisi e il loro ultimo avvistamento risale a San Valentino.

La sera di San Valentino Chiara Ferragni e Fedez sono stati paparazzati mentre si accingevano ad entrare in un palazzo di Milano dove sembra fosse presente uno studio legale. Vanity Fair ha fatto luca sulle vicenda affermando che, nel palazzo in questione, sarebbe stato presente anche lo studio di uno psicoterapeuta ed è pertanto possibile che la coppia non fosse lì per dare il via alle proprie pratiche di divorzio (come fatto ipotizzare da alcune illazioni circolate in rete).

Chiara Ferragni e Fedez: dove erano a San Valentino

Dopo la presunta lite al Festival di Sanremo, Chiara Ferragni e Fedez si sono chiusi in un glaciale silenzio e ormai da giorni i due non appaiono insieme sui social. Secondo i rumor in circolazione la coppia potrebbe annunciare presto il proprio addio ma, nelle ultime ore, Vanity Fair ha fatto sapere che i due non si sarebbero recati in uno studio legale (come fatto credere da molti nei giorni scorsi).

Attraverso i social Chiara Ferragni si è mostrata durante una visita didattica in fattoria insieme ai suoi bambini e al suocero Franco Lucia. Del marito Fedez, per ora, non vi è stata traccia e in tanti sono impazienti di saperne di più in merito alla presunta lite tra i due.

