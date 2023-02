Secondo un rumor diventato sempre più insistente, Andrea Damante e la fidanzata Elisa Visari sarebbero in crisi.

Addio in vista per Elisa Visari e Andrea Damante? L’indiscrezione – riportata da TgCom24 – è diventata sempre più insistente ma al momento i due non l’hanno ancora confermata. Sui social c’è già chi ipotizza che possa esserci lo zampino di Giulia De Lellis, la storica ex del dj veronese che proprio nei giorni scorsi ha pubblicato un messaggio nelle sue stories con cui sembrava esprimere nostalgia verso di lui.

Andrea Damante

Andrea Damante e Elisa Visari in crisi

Secondo rumor diventati sempre più insistenti, Andrea Damante e l’attrice Elisa Visari starebbero vivendo un periodo di crisi e, molto presto, potrebbero annunciare pubblicamente il loro addio. Per il Dj Veronese quella con la Visari sarebbe stata la prima storia importante dopo la fine della sua lunga e discussa liaison con Giulia De Lellis che, guarda caso, alcuni giorni fa ha pubblicato un post che sembrava essere indirizzato a lui.

Nello specifico Giulia aveva postato il brano di Rihanna Stay, che era stato mandato in onda durante il suo momento della scelta con Damante a Uomini e Donne. “This song”, aveva scritto l’influencer postando l’emoticon di un cuore spezzato. Dopo l’accaduto lei e Damante si saranno risentiti? In tanti sono curiosi di sapere se ta i due ci sarà un ritorno di fiamma.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG