La dama di Uomini e Donne Gemma Galgani ha svelato alcuni retroscena sulla sua vita privata e sulla sua carriera a teatro.

Gemma Galgani ha lavorato a lungo a teatro nella sua Torino e, proprio grazie al suo lavoro, ha avuto modo di conoscere personaggi più o meno noti del mondo dello spettacolo. Al magazine di Uomini e Donne la dama torinese ha svelato pe la prima volta di essersi addirittura trovata a fare da “scudo” al cantante Renato Zero mentre il teatro in cui lavorava era assediato dai suoi fan.

“Non sono mancate prove neanche sul lavoro, come quella volta in cui feci da scudo a Renato Zero con il teatro assediato da duemilatrecento sorcini. Io dovevo capire da dove farlo uscire, e alla fine feci svegliare un intero condominio per farlo fuggire dal cortile adiacente al teatro”, ha confessato.

Renato Zero

Gemma Galgani e Renato Zero: la confessione

Oltre al lavoro a Uomini e Donne (di cui è una delle dame più storiche e famose) Gemma Galgani non ha mai fatto segreto di aver lavorato a lungo a teatro e, per la prima volta, ha confessato un retroscena inedito sulla sua carriera e in merito al cantante Renato Zero.

Gemma ha anche svelato che non rinuncerà a trovare l’amore all’interno del dating show di Maria De Filippi nonostante in molti abbiano ipotizzato che le prossime potrebbero essere le ultime edizioni che la vedranno protagonista. Per il momento sulla questione non è dato sapere di più, ma in tanti sperano che Gemma riesca finalmente a trovare la persona giusta per lei.

