Ospite a Bella Ma’ la conduttrice Simona Ventura ha confessato perché non tornerebbe mai a condurre L’Isola dei Famosi.

In tanti ricordano con affetto il periodo in cui Simona Ventura è stata conduttrice all’Isola dei Famosi e molti la vorrebbero rivedere al timone del reality show. Nonostante questo la conduttrice, ospite a Bella Ma’, ha affermato che questo non accadrà mai e ha spiegato perché:

“Non tornerei mai a condurre l’Isola dei Famosi. Come mai non la rifarei? Perché l’ho fatta nel momento migliore con le migliori possibilità ma poi è cambiata la televisione fondamentalmente e quindi mi piace di più Citofonare Rai2 o stare al tavolo con Fabio Fazio a Che tempo Che Fa”.

Simona Ventura

Simona Ventura e la conduzione dell’Isola dei Famosi

Simona Ventura ha messo in chiaro che non tornerebbe mai a condurre L’Isola dei Famosi e ha anche svelato ulteriori retroscena sulla sua carriera, affermando anche che le sarebbe stato proposto di condurre La Talpa. Anche in quel caso la risposta della conduttrice sarebbe stata negativa: “Mi chiamarono dicendo ‘vuoi fare anche La Talpa?’. Io ho subito detto ‘no assolutamente, ho fatto L’Isola, poi avevo Quelli che è il Calcio quindi dalla a qualcun altro’”, ha detto.

In tanti tra i suoi fan hanno espresso nostalgia per la sua conduzione de L’Isola dei Famosi, ma la Ventura non sembra aver cambiato idea in merito alla questione e anche quest’anno, al timone del reality show, vi sarà Ilary Blasi.

