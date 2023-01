Ferve l’attesa per la nuova stagione dell’Isola dei Famosi, la prima condotta da Ilary dopo il suo addio a Totti. Scopriamo cosa c’è da sapere.

Dopo la finalissima del GF Vip 7 tornerà finalmente in onda L’Isola dei Famosi, che anche quest’anno sarà condotto da Ilary Blasi. La data d’inizio del programma è prevista per il 10 aprile, mente sembra che la finale si svolgerà durante la prima metà di giugno (il reality andrà in onda quindi per 10 settimane). In tanti non vedono l’ora di conoscere tutti i dettagli sulla nuova stagione dello show e non vedono l’ora di rivedere Ilary Blasi, sparita dai radar tv dopo il suo addio a Francesco Totti.

Ilary Blasi

L’Isola dei Famosi: data e dettagli

Manca ormai pochissimo tempo alla messa in onda della nuova stagione dell’Isola dei Famosi e, in rete, hanno iniziato a trapelare i primi dettagli. Tra i concorrenti in lizza per diventare naufraghi del reality vi sarebbero Dayane Mello, Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine, Samantha De Grenet e suo figlio Brando.

Ilary Blasi continua a mantenere il massimo riserbo sulla vicenda, ma ovviamente in tanti non vedono l’ora di poter rivedere la conduttrice che, proprio all’indomani dal”ultima stagione dello show, ha annunciato al mondo la fine del suo matrimonio con Totti. Da allora la conduttrice è rimasta lontana dai radar tv e in tanti si chiedono se prima o poi romperà il silenzio in merito alla vicenda.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG