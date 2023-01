Stefano Corti ha svelato di aver fatto uno scherzo alla fidanzata Bianca Atzei dopo la nascita del loro bambino, Noa Alexander.

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno toccato il cielo con un dito quando, nei giorni scorsi, hanno potuto finalmente abbracciare il loro bambino, il piccolo Noa Alexander. Durante l’ultima diretta a Le Iene è andato in onda un servizio di Stefano Corti per raccontare la nascita del suo bambino e l’inviato ha anche svelato di aver fatto uno scherzo spietato alla neo-mamma. Una volta tornato dall’ufficio anagrafico infatti, Corti ha fatto credere a Bianca Atzei di aver registrato suo figlio con il nome di Noah Alexander (con l’h) invece che Noa Alexander.

Stefano Corti: lo scherzo fatto a Bianca Atzei

Stefano Corti ha fatto infuriare Bianca Atzei poche ore dopo la nascita del suo bambino, Noa Alexander. Il nome è stato scelto dalla cantante, ma il suo compagno le ha fatto credere per qualche minuto di averlo chiamato Noah e non Noa.

Bianca, visibilmente delusa, ha fatto capire al suo compagno di aver esagerato e ha tuonato: “Fino a quando non mi scoccio e ti mando a f***”. A quel punto Stefano Corti le ha svelato come stessero veramente le cose e le ha spiegato che si sarebbe trattato solamente di uno scherzo. I due sono più felici che mai per l’arrivo del piccolo Noa e, superato il momento di spavento dovuto allo scherzo di Stefano Corti, anche la cantante è tornata a sorridere.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG