Dagospia ha fatto sapere che Teo Mammucari sarebbe stato assente a Le Iene a causa di una furibonda lite con l’ideatore dello show, Davide Parenti. Nell’ultima puntata del programma non è stata fornita nessuna spiegazione sul perché il conduttore sia stato assente, e Belen ha condotto completamente da sola lo show. In tanti sono curiosi di sapere se la vicenda verrà confermata e se nelle prossime ore emergeranno ulteriori particolari.

In un primo momento sono circolate ipotesi riguardanti un non meglio precisato problema di salute da parte di Teo Mammucari ma, nelle ultime ore, Dagospia ha riportato un’indiscrezione secondo cui il conduttore avrebbe avuto una furibonda lite con Davide Parenti e, per questo, avrebbe deciso di assentarsi a Le Iene.

Sulla vicenda non sono emerse conferme e in tanti si sono chiesti come mai, durante l’ultima diretta, non sia stata fatta alcuna menzione al conduttore. Per il momento sulla questione non è dato sapere di più e Teo Mammucari si è guardato bene dal rompere il silenzio in merito alla vicenda.

