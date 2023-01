Aurora Ramazzotti ha partecipato al party di compleanno di sua madre Michelle Hunziker con un outfit che metteva in risalto il suo pancione.

Aurora Ramazzotti si è attirata contro l’ira dei social a causa di un look da lei sfoggiato durante il party di compleanno di sua madre, Michelle Hunziker, e a cui hanno partecipato numerosi ospiti vip. All’evento Aurora ha optato per indossare un reggiseno nero e un pullover slacciato che lasciava vedere chiaramente il suo pancione in bella mostra. “Con una magliettina sarebbe stato meglio“, ha tuonato un utente sui social, mentre altri hanno aggiunto: “Mamma mia la pancia fuori…”, e ancora: “Poteva coprirsi con questo freddo… quanto esibizionismo!”.

Aurora Ramazotti: critiche per il pancione

Ancora una volta Aurora Ramazzotti è stata bersagliata via social pe via della sua gravidanza: nelle ultime ore la figlia di Michelle Hunziker si è mostrata con il suo pancione in bella mostra durante i festeggiamenti per il compleanno di sua madre, Michelle Hunziker.

In tanti hanno colto l’occasione per criticare il look sfoggiato dalla ragazza e per insinuare che, con il suo outfit, abbia voluto “esibire” la gravidanza. Aurora al momento non ha replicato contro i leoni da tastiera e in tanti si chiedono se lo farà.

