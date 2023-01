Pietro Orlandi ha rotto il silenzio dopo che4 Fedez gli avrebbe chiesto scusa per la battuta fatta sulla scomparsa di sua sorella.

Nelle scorse ore Fedez è stato bersagliato via social per via delle sue parole su Emanuela Orlandi a Muschio Selvaggio. In queste ore il fratello della 15enne scomparsa a Roma ha rotto pubblicamente il silenzio facendo sapere che il rapper lo avrebbe chiamato per scusarsi e che lo avrebbe invitato al suo podcast.

“Mi ha chiamato ieri, si è scusato di questa cosa. Poteva anche non farlo, quindi ho apprezzato il fatto che mi abbia chiamato. Mi ha detto che non lo ha fatto di certo con l’intento di essere irrispettoso. Ha capito di avere sbagliato. Io in quel momento in effetti ci ero rimasto male”, ha dichiarato Pietro Orlandi in una diretta social con Gianluigi Nuzzi.

Fedez

Pietro Orlandi: le scuse di Fedez

Dopo il caos da cui è stato travolto per via della sua battuta infelice sul caso di Emanuela Orlandi, Fedez avrebbe chiesto scusa al fratello della ragazza scomparsa e lo avrebbe anche invitato a parlare della sua storia al podcast Muschio Selvaggio.

Nelle scorse ore in tanti hanno condannato aspramente l’atteggiamento di Fedez all’interno del podcast e anche Gianluigi Nuzzi, che era stato suo ospite durante la puntata in questione, aveva preso le distanze dalla vicenda affermando di essersi sentito in imbarazzo.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG