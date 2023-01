A Muschio Selvaggio Fedez ha intervistato Gianluigi Nuzzi e ha fatto un commento sul caso Orlandi che non è piaciuto al pubblico della rete.

A Muschio Selvaggio, podcast di Fedez e Luis Sal, è stato ospitato Gianluigi Nuzzi e i due gli hanno fatto qualche domanda in merito al caso di Emanuela Orlandi, la 15enne misteriosamente scomparsa a Roma nel 1983. “Innanzitutto possiamo dire? Non l’hanno mai trovata”, ha dichiarato Fedez scoppiando in una fragorosa risata e lasciando in imbarazzo Nuzzi e Luis. “Questo è black houmor, sideralmente antitetico al mestiere di un giornalista”, ha dichiarato il giornalista, a cui Fedez ha risposto: “Scusate, ma mi faceva troppo ridere, anche se non fa ridere”.

Fedez

Fedez: la battuta su Emanuela Orlandi

Fedez è stato bersagliato dalle critiche sui social per un suo commento poco felice sulla sparizione di Emanuela Orlandi, la cittadina vaticana misteriosamente sparita nel 1983 senza lasciare traccia. Il rapper, difronte al gelo creato in studio a Muschio Selvaggio, si è scusato per la battuta ma non ha potuto fare a meno di continuare a ridere, mentre Nuzzi e Luis Sal sono rimasti seri.

In tanti si chiedono se Fedez tornerà a parlare della vicenda, recentemente tornata al centro dell’attenzione generale a causa di una docuserie su Netflix e a causa della decisione del Vaticano di riaprire l’indagine.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2023 - GOSSIPBLOG